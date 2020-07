KPMG: ‘Vertrouwen in algoritmes stijgt door coronacrisis’

Door het gebruik van algoritmes tijdens de coronacrisis hebben Nederlanders meer vertrouwen gekregen in deze technologie. Meer dan de helft is er positief over, blijkt uit de jaarlijkse barometer ‘Vertrouwen in algoritmen’ van KPMG.

“Het lijkt erop dat met het gebruik van algoritmen tijdens de coronacrisis de maatschappelijke voordelen van algoritmen bij Nederlanders veel manifester zijn geworden”, zegt Frank van Praat van KPMG’s AI in Control. De peiling wijst uit dat 10 procent van de ondervraagden negatief is over de inzet van algoritmes tijdens de crisis. Meer dan de helft is uitgesproken positief.

Communicatie

Toch zijn er ook nog veel stappen te maken, volgens KPMG. Vooral op het gebied van communicatie. Van Praat: “Hoewel bijna de helft van de Nederlanders bekend is en was met de inzet van algoritmen om het verloop van het virus te voorspellen, kan de informatieverstrekking over het gebruik van de data beter. Zo’n 30 procent vindt dat er voldoende gecommuniceerd is. Daarnaast geeft bijna 35% aan vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de data die gebruikt worden. Bij bijna 15% ontbreekt dat vertrouwen.”