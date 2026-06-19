Kraamzorgbureau kan niet leveren door personeelstekort

Tientallen zwangere vrouwen in midden Nederland zitten sinds een paar weken plots zonder kraamzorg. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. Ondanks een contract meldde het landelijk opererende bureau De Kraamvogel niet genoeg personeel te hebben.

Verschillende zwangere vrouwen kregen van de Kraamvogel, die actief is in Noord- en Midden-Nederland, een mail waarin hun inschrijving werd beëindigd. De Kraamvogel had vanwege personeelstekort besloten een aantal contracten te beëindigen. “Om de beschikbare capaciteit zo zorgvuldig mogelijk in te zetten.”

De organisatie laat in het AD weten: “Onze medewerkers doen al geruime tijd meer dan van hen gevraagd kan worden. Om ook in de komende maanden verantwoorde en veilige zorg te kunnen blijven leveren, zijn we genoodzaakt moeilijke keuzes te maken.” Hier voegen ze aan toe: “De werkwijze sluit aan bij de afspraken die binnen de regio en elders in Nederland worden gehanteerd wanneer de beschikbare capaciteit tijdelijk onvoldoende is om aan alle zorgvragen te voldoen.”

Wel onderzoekt De Kraamvogel samen met het KSV (Kraamzorg Samenwerkingsverband) naar aanvullende mogelijkheden om gezinnen passende ondersteuning te bieden. “Daarbij wordt onder meer gekeken naar de inzet van kraamzorghotels.”