Kuipers: avondklok heeft geen effect gehad

LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers meent dat de avondklok nauwelijks effect heeft gehad: “Bij de invoering was de berekening dat het 10 procent zou verminderen. Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect”, aldus Kuipers bij de RTL-talkshow Beau.

“We zitten op het hoogste aantal besmettelijke personen tot nu toe, ondanks dat er gevaccineerd wordt.” Kuipers zei blij te zijn dat het aantal vaccinaties per week stijgt en kan uitkomen op 1,5 miljoen prikken per week, “zonodig met behulp van huisartsen en ziekenhuizen”.

Kuipers is voorstander van het registreren van gevaccineerden. Daar moet een persoon nu toestemming voor geven, maar Kuipers bepleit: “Geef alsjeblieft toestemming, zeg ja, want die informatie is echt relevant.”

Viruswaarheid

Actiegroep Viruswaarheid voelt zich in zijn strijd tegen de avondklok gesteund door de uitspraken van Kuipers, liet jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid weten: “Verbazingwekkend. Het effect van de avondklok is niet meetbaar, omdat de maatregel tegelijkertijd met andere maatregelen is genomen. Ik vind het prima dat hij het zegt, het ondersteunt ons verhaal.”

Maandag heeft Viruswaarheid een kort geding in Den Haag tegen de avondklok. “Wij gaan eisen dat de Staat niet opnieuw het middel van een avondklok gaat inzetten. Daar draagt de uitspraak van Kuipers zeker aan bij.” (ANP)