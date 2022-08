Kuipers geeft NZa meer tijd voor impactanalyse kinderhartchirurgie

Minister Kuipers had aan de Kamer toegezegd dat de NZa uiterlijk 30 september zou komen met de impactanalyse. Maar de NZa vraagt om meer tijd, omdat de uitvraag van alle kwantitatieve gegevens meer tijd kost dan was voorzien. Dat ondanks de medewerking van de umc’s. Kuipers heeft het verzoek van de NZa gehonoreerd gezien de “complexiteit van het vraagstuk en de vele belangen die spelen”.

Minister De Jonge

De NZa onderzoekt de gevolgen van de plannen om de kinderhartchirurgie te concentreren in twee centra. Oud-minister Hugo de Jonge van VWS nam daartoe een omstreden besluit vlak voor Kerst 2021, ondanks de demissionaire status van het kabinet. Hij besloot om de kinderhartchirurgie te concentreren van vier naar twee hartcentra. Bovendien wees hij Erasmus MC en UMC Utrecht aan als locaties.

Ruzie umc’s

Toen waren zogezegd de poppen aan het dansen. De verliezers UMCG en LUMC waren totaal verrast en uitten hun onvrede via de media. Het Erasmus MC reageerde weer op de beeldvorming in de publieke discussie. Follow the money legde bloot dat UMCU een effectieve lobby richting CDA-minister De Jonge had gevoerd via CDA-spindoctor Jack de Vries.

Impactanalyse NZa

Kort na zijn aantreden besloot minister Kuipers, als voormalig topman van het Erasmus MC ook belanghebbende, vast te houden aan een keuze voor twee hartcentra. Maar de keuze voor de locaties zou opnieuw onder de loep moeten worden genomen. Op verzoek van de Kamer doet de NZa dat onderzoek. De impactanalyse moet in kaart brengen wat de gevolgen zijn van het verlies van kinderhartchirurgie bij alle umc’s.