Kuipers: ‘Geen verbod op gunsten aan medisch specialisten’

Minister Kuipers van VWS zegt dat er geen totaalverbod hoeft te komen op (financiële) gunsten van medische hulpmiddelen- of farmaceutische bedrijven aan medisch specialisten. Dat komt omdat er redenen kunnen zijn om uitzonderingen te maken.

Dat blijkt volgens Medisch Contact uit antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over plannen die Kuipers wil nemen om de betalingen aan zorgaanbieders en zorgprofessionals van bedrijven inzichtelijker te maken. Hij is voorstander van minder zelfregulering in de zorg.

Wel pleit de minister voor een wettelijke verplichting voor registratie van financiële transacties tussen bedrijven en beroepsbeoefenaren in een (overheids)register. Het huidige register heeft geen wettelijke basis en is niet voor alle zorgprofessionals verplicht.

Kuipers stelt volgens Medisch Contact ook dat zorginstellingen profijt kunnen hebben van uitwisseling van informatie en kennisuitwisseling tussen medisch specialisten en fabrikanten van medische producten.