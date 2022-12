Kuipers houdt ook in 2023 rekening met tekorten aan medicijnen

Zorgminister Ernst Kuipers houdt er rekening mee dat er net als dit jaar ook in 2023 weer tekorten ontstaan van geneesmiddelen. “Dat heeft te maken met de internationale productie, het is niet alleen een Nederlands maar ook een Europees probleem”, zegt Kuipers. Hij overlegt daarover met zijn Europese ambtgenoten.

Het is volgens hem “een lastig probleem dat in de loop der tijd is opgelopen”. Ook is niet te voorspellen aan welk medicijn een tekort komt; het is elke keer anders. Het is daarom belangrijk om overzicht te hebben van tekorten van bepaalde geneesmiddelen of waar die dreigen te komen, zegt Kuipers. Onder meer het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) houdt zich hiermee bezig.

Overleg met arts

De minister erkent dat een tekort voor patiënten “buitengewoon vervelend kan zijn”, zeker als het om cruciale medicijnen gaat, of als mensen van medicijn moeten switchen. Kuipers adviseert mensen om niet te gaan hamsteren. “Als er ergens een tekort is of dreigt: overleg met je arts.”

Import medicijnen

Een andere maatregel is om de import van medicatie te verbeteren. “De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft net een importbesluit genomen om te zorgen dat het makkelijk wordt om bij tekorten middelen vanuit het buitenland hierheen te halen”, aldus de minister. Daarnaast kijkt Kuipers ook naar mogelijkheden om meer te produceren in Nederland. Maar het is volgens hem “ontzettend moeilijk om in één land én alle grondstoffen én alle geneesmiddelen te produceren. Daarom moet je oplossingen op Europees niveau zoeken”. (ANP)