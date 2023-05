Kuipers kiest: zorgcoördinatiecentra krijgen aparte financiering

© WoGi / stock.adobe.com

De zorginkoop gebeurt via representatie en niet per afzonderlijke zorgaanbieder. Kuipers schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister schrijft voor dat de twee grootste zorgverzekeraars in de regio de zorg inkopen bij het zcc en niet bij afzonderlijke zorgaanbieders. De andere zorgverzekeraars moeten deze afspraken volgen. Dit voorkomt dat zorgverzekeraars verschillende eisen gaan stellen. De minister vraagt de NZa om een vorm van budgetfinanciering uit te werken, die de beschikbaarheid garandeert van de specifieke spoedzorgfuncties.

Spoedzorgvragen

Daarnaast wil de minister dat er slechts één zorgcoördinatiecentrum komt per ROAZ-regio op een fysieke locatie. Er is dan één aanspreekpunt, één vorm van zorgcoördinatie en één digitaal systeem. Hij onderzoekt de mogelijkheid dat het zcc op termijn een zelfstandige zorgaanbieder wordt, want dat is eenvoudiger voor de onderhandelingen met zorgverzekeraars en bovendien is het delen van patiëntgegevens daarmee geregeld. Uiteindelijk moeten er in het hele land elf zorgcoördinatiecentra komen die spoedzorgvragen zo snel mogelijk beoordelen en naar de juiste plek dirigeren. Dit moet onnodig gebruik van 112 tegengaan en de druk op de huisartsenposten en SEH’s verlichten. Alle zcc’s moeten vanaf 1 januari 2025 volledig in bedrijf zijn.

Impasse

Hiermee heeft Kuipers de impasse doorbroken die was ontstaan tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Beide partijen konden het niet eens worden over de wijze van financiering van de nieuw op te richten zorgcoördinatiecentra. Zorgaanbieders zijn voorstander van een nieuwe financieringsvorm, zorgverzekeraars willen de huidige bekostigingssystematiek aanhouden. Dat blijkt uit het Advies Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie dat is opgesteld door Ambulancezorg Nederland (AZN), het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), InEen, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland.

Opnamecapaciteit

Inzicht in capaciteit moet niet alleen regionaal zijn geregeld. Als de juiste zorg niet beschikbaar is, moet een patiënt naar een andere regio kunnen worden geleid. Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie dat de capaciteit van ziekenhuizen weergeeft, zal worden uitgebreid naar andere sectoren. In aanvulling daarop overweegt de minister een wettelijke verplichting in te voeren tot aanlevering van capaciteitsdata. Uit verschillende pilots blijkt namelijk dat niet iedere zorgaanbieder staat te springen om inzicht te geven in de eigen beddencapaciteit.