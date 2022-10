Kuipers laat Novavax toe als coronavaccin voor jongeren

De Gezondheidsraad heeft en houdt een sterke voorkeur voor de nieuwe zogeheten mRNA-vaccins zoals die van Pfizer of Moderna, omdat nog niet bekend is hoe goed Novavax beschermt tegen het coronavirus en tegen de omikronvariant ervan. Het is in ieder geval wel zo dat met Novavax mensen beter beschermd zijn tegen het virus dan mensen die niet gevaccineerd of geboosterd zijn, concludeert de minister.

Allergie of bezwaar

Sommige mensen kunnen of willen geen gebruik maken van een mRNA-vaccin, omdat ze er allergisch voor zijn of er bezwaren tegen hebben. Zo’n vaccin werkt op een nieuwe manier doordat het een stukje genetische informatie van het coronavirus bevat om het afweersysteem te leren hoe dat eruitziet.

De bijwerkingen van Novavax zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid mild en vergelijkbaar met die van de mRNA-vaccins. (ANP)