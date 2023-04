Kuipers maakt medicatie voorschrijven tijdens internetconsult mogelijk

Dat is nu nog niet mogelijk, onder meer omdat in de wet staat dat de voorschrijver de patiënt eerst persoonlijk moet hebben ontmoet. In de tijd die nodig is om de wet aan te passen, zorgt minister Kuipers er met een beleidsregel voor dat voorschrijven tijdens of na online contact mogelijk is als er geen fysiek onderzoek nodig is en de voorschrijver over de actuele medicatiegegevens van de patiënt beschikt.

Internetcontact

Kuipers: “Het is niet meer van deze tijd dat een patiënt per se fysiek contact moet hebben gehad met zijn voorschrijver. Tijdens de coronapandemie hebben we in de praktijk kunnen zien dat het heel goed mogelijk is om via internetcontact medicijnen voor te schrijven, onder strikte voorwaarden. Deze mogelijkheid wil ik nu een wettelijke basis geven. Dat is goed nieuws voor patiënten, en draagt ook bij aan de toegankelijkheid van de zorg.”

Corona

Tijdens de covid-19-pandemie gedoogde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het voorschrijven van geneesmiddelen via videoconsult. Daardoor werden persoonlijke contacten voorkomen en konden aan patiënten toch geneesmiddelen worden voorgeschreven. Tijdens de pandemie is duidelijk geworden dat deze gedoogmaatregel ook na de covid-19 pandemie in bepaalde situaties voorziet in een behoefte. Voortbouwend op de opgedane ervaringen, ontwikkelen de beroepsorganisaties nu nadere voorwaarden om verantwoord om te gaan met het voorschrijven aan patiënten via internet, zonder dat de voorschrijver de patiënt ooit fysiek heeft ontmoet.

IZA

Om vooruitlopend op het wetsvoorstel ruimte te bieden aan verantwoord voorschrijven via internet, heeft de minister een beleidsregel vastgesteld. Voorschrijven via internet sluit ook aan bij de ambities in het Integraal Zorgakkoord over de inzet van digitale zorgtoepassingen.