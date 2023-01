Kuipers onderzoekt aanscherping verkoopregels medicijnen

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) gaat kijken of de regels rond de verkoop van geneesmiddelen die alleen verkocht mogen worden bij de drogist of apotheek aangescherpt moeten worden. Dat heeft hij toegezegd in een Kamerdebat. Wel wil hij vasthouden aan zijn plan om het juridisch mogelijk te maken om de voorlichting over die middelen online of telefonisch te doen. Nu mag dat eigenlijk niet, al gebeurt het wel.

Kuipers wil de wet wijzigen na een uitspraak van de Raad van State. Die had geoordeeld dat medicijnen uit de zogenoemde groep Uitsluitend Apotheek en Drogist (UAD) alleen verkocht mogen worden als er fysiek iemand aanwezig is om daarover advies uit te brengen. Daardoor mogen middelen zoals bepaalde varianten van de pijnstiller ibuprofen of het anti-allergiemiddel cinnarizine niet verkocht worden via internet, ook al is daar wel een drogist bereikbaar via andere kanalen. Kuipers wees erop dat verkoop dan ook niet is toegestaan als bijvoorbeeld de drogist van een drogisterijketen op dat moment toevallig niet in de winkel aanwezig is.

KNMP kritisch

Apothekersorganisatie KNMP heeft kritiek op het voorstel van Kuipers omdat het daarmee te makkelijk zou worden om geneesmiddelen te gaan verkopen. Zo zouden bijvoorbeeld tankstations dit soort medicijnen ook in de schappen mogen leggen, als ze maar zorgen voor verbinding met een drogist. Kuipers vindt juist dat het belangrijk is dat de middelen goed verkrijgbaar zijn, zowel offline als online. Hij zegt de wet alleen in lijn te willen brengen met de dagelijkse praktijk. Volgens hem is het de laatste jaren nooit de bedoeling geweest om de UAD-middelen slechts te verkopen als er fysiek iemand advies kan geven, maar bleek door de Raad van State-uitspraak dat dit niet goed geregeld is.

Vanuit de Tweede Kamer kwam om allerlei redenen kritiek op het voorstel van Kuipers. Twaalf fracties hebben op initiatief van het CDA een voorstel ingediend om de wijziging te voorkomen. Er zijn zorgen over de patiëntveiligheid en afhankelijkheid van medicijnen. Toch is er vooralsnog geen meerderheid voor in de Kamer. Andere fracties vinden de beschikbaarheid van medicijnen belangrijk, bijvoorbeeld in de buitengebieden.

CBG

Welke middelen op de UAD-lijst staan, bepaalt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Kuipers heeft het college gevraagd om daar nog eens goed naar te kijken. Er zijn nog drie andere categorieën: middelen die alleen op recept beschikbaar zijn, alleen via de apotheek of in de “algemene verkoop”, inclusief supermarkten. (ANP)