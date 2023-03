Kuipers onthult rekening pgo’s: ruim 50 miljoen euro tot nu toe

De Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (pgo’s) – sites en apps die patiënten in staat stellen zelf hun zorgdata te beheren – hebben tot dusverre ruim 50 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de antwoorden van minister Ernst Kuipers op Kamervragen hierover. De pgo’s zijn al jaren in ontwikkeling maar worden tot dusverre weinig gebruikt.

In antwoord op vragen van CDA-Kamerlid Joba van den Berg zette minister Kuipers de kosten tot nu toe voor pgo’s op een rij. Er ging vier miljoen euro ‘impulsfinanciering’ naar in totaal 24 ontwikkelaars die een PGO wilden ontwikkelen. Nog eens ruim een miljoen ging in totaal naar de ontwikkelaars voor herkwalificering in 2021 en 2023. Bijna vier miljoen euro is uitgetrokken voor PGO on Air, een project om de pgo’s onder de aandacht te brengen.

MedMij

Het merendeel van het tot dusver uitgegeven geld ging naar Stichting MedMij in de vorm van een instellingssubsidie. De stichting verzorgt de exploitatie, het beheer en de doorontwikkeling van het zogeheten MedMij-afsprakenstelsel, dat ten grondslag ligt aan het project. Daar steken Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk jaarlijks 8 miljoen in. Aangezien de Stichting MedMij in 2018 is opgericht, zou het gaan om een totaalbedrag van 40 miljoen euro.

Totaalbedrag ligt hoger

Dat brengt de rekening voor de pgo’s op ruim 50 miljoen euro. Toch zijn dat nog niet alle kosten, want er is ook ruim 100 miljoen euro gegaan naar de VIPP-programma’s (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). Die komen deels ten goede aan de pgo’s, maar ook om data te ontsluiten voor portalen waarmee zorgprofessionals onderling gegevens kunnen uitwisselen. “Het is lastig om een precies totaalbedrag te geven”, schrijft Kuipers dan ook.

Opbrengsten

De minister wijst in zijn antwoord op de “aanzienlijke baten binnen en buiten de zorg” die hij verwacht van de pgo’s. Hij noemt als voorbeelden minder medicatiefouten, minder zorggebruik en minder uitval van mensen. Die opbrengsten komen vooral op gang naarmate meer mensen de gezondheidsomgevingen gaan gebruiken en zodoende meer beschikking krijgen over hun eigen zorggegevens. Het systeem is beschikbaar voor iedereen van 16 jaar en ouder. Tot 1 januari 2023 hebben 130 duizend mensen minimaal eenmaal gebruik gemaakt van een pgo.