Kuipers: ook in 2023 zullen uitgaven corona mogelijk niet kloppen

Ook over 2023 zal het ministerie van VWS niet alle corona-uitgaven kunnen verantwoorden, zei zorgminister Ernst Kuipers in een debat met de Tweede Kamer. Over 2022 kon de rechtmatigheid van 5,1 miljard euro aan uitgaven door VWS niet door de Algemene Rekenkamer worden vastgesteld. Dit jaar worden de ‘laatste’ coronadossiers afgewikkeld, “met risico’s op onrechtmatigheden”, waarschuwde Kuipers. “De coronacrisis zal daarmee doorwerken in het jaarverslag over 2023.”

Er zijn geen goede verantwoordingsafspraken gemaakt met partijen die van het ministerie van VWS extra geld kregen tijdens de coronacrisis. Zo is het niet zeker dat het extra geld dat de GGD’en en veiligheidsregio’s ontvingen ter dekking van mogelijke meerkosten tijdens de coronacrisis – “waarvoor het bedoeld was” – door hen echt is ingezet voor coronamaatregelen. Mogelijk hebben ze het gebruikt voor de reguliere bedrijfsvoeringstaken. “Dat maakt het onzeker of het geld rechtmatig is uitgegeven.”

Verantwoording aan de voorkant

“De grootste les is dat afspraken over verantwoording aan de voorkant moeten worden vastgelegd”, zei Kuipers. Dat is nagelaten in de coronacrisis, waar afspraken “onder grote druk en snelheid” tot stand zijn gekomen, zei hij.

De Algemene Rekenkamer gaf VWS het oordeel ‘ernstig onvolkomen’ over zijn financieel beheer over 2022. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat VWS na controle van de jaarrekening door de rekenkamer een zware onvoldoende kreeg. “Het is duidelijk dat corona niet geholpen heeft, maar dat mag geen excuus zijn”, zei Kuipers.

Opschaling intensive cares

Hij sluit niet uit dat bij de controle van de jaarrekening over 2023 risico’s op onrechtmatigheden worden ontdekt bij de regeling voor de opschaling van intensive cares. Tijdens de coronacrisis stelde VWS extra geld per extra ic-bed ter beschikking, maar het was niet duidelijk hoeveel ic-bedden een ziekenhuis had voor de pandemie. Daarover ontstond al snel onenigheid tussen het departement en de ziekenhuizen. Alleen voor extra ic-bedden was het extra geld beschikbaar.

De verbetering van het financieel beheer heeft de “volle aandacht” van Kuipers, minister Conny Helder (Langdurige Zorg), staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) en de ambtelijke top, zei Kuipers. “Er is commitment om het financieel beheer op orde te brengen.” (ANP)