Kuipers: ‘Sluiting SEH Meppel toont onhoudbare 45-minutennorm aan’  

In een Kamerbrief stelt Kuipers dat de 45-minutennorm in deze vorm dus geen garanties biedt voor de toegankelijkheid van acute zorg. De 45-minutennorm-waarbij vrijwel alle inwoners binnen 45 minuten met een ambulance de spoedeisende hulp in een ziekenhuis kunnen bereiken- is onder meer om deze reden toe aan vervanging. Bij het ontwikkelen van een alternatief voor de 45-minutennorm zal de minister wel rekening houden met de nabijheid van acute zorg.

Vier patiënten per nacht

In de Kamerbrief staat dat het RIVM op verzoek van het ziekenhuis een bereikbaarheidsanalyse heeft uitgevoerd. De SEH in Meppel is ‘gevoelig’ voor 1700 inwoners. Dat betekent dat deze 1700 inwoners niet binnen 45 minuten naar een andere SEH kunnen worden gebracht volgens het theoretische rijtijdenmodel. In de praktijk ziet Isala Meppel dat gemiddeld vier patiënten per nacht moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen.

Onwenselijk maar niet zorgelijk

De situatie in Meppel is volgens Kuipers onwenselijk, maar niet zorgelijk. Er zijn afspraken gemaakt over slimme positionering van ambulances waardoor patiënten in deze gebieden zo snel mogelijk bij een SEH kunnen zijn. Isala Zwolle heeft bevestigd dat er in de nacht voldoende capaciteit is om de patiënten op te kunnen vangen. Ook met ziekenhuizen in Emmen, Assen en Heerenveen zijn afspraken gemaakt.

Navolgbare beslissing

Volgens de IGJ gaat het hier om een unieke situatie, waarbij het ziekenhuis aangeeft dat er geen alternatieve oplossing is om de SEH in de nacht open te houden, goede en veilig zorg te leveren en de reguliere zorg volledige doorgang te laten vinden. De beslissing om de SEH tijdelijk te sluiten in de nacht vindt de IGJ, volgens Kuipers, dan ook navolgbaar.

Het ziekenhuis in Meppel heeft vanaf april weer voldoende arts-assistenten om de SEH open te houden.

Zorgvisie congres Acute zorg op 6 april

Minister Ernst Kuipers van VWS is op het congres aanwezig via een videoboodschap. Verder spreken onder meer Peter Langenbach (directeur Zorginkoop Zilveren Kruis), Bart Berden (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), Sophia de Rooij (bestuursvoorzitter Amstelland ziekenhuis), Han Noten (voorzitter van Ambulancezorg Nederland) en Jack Versluis (bestuurder Regionale Ambulance Voorziening Utrecht over Zorgcoördinatiecentrum Midden-Nederland).