Kuipers: strenger toezicht op beïnvloeding in zorg

De overheid gaat strenger controleren of artsen worden omgekocht. Zelfregulering werkt niet goed genoeg, stelt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid maandag.

Volgens de minister duurt het een paar jaar om alle wetten en regels zo te veranderen dat overheidstoezicht belangrijker is dan het eigen toezicht van de sector. Tot die tijd moet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meer toezicht houden. Ook de sector moet meer doen om zichzelf te controleren.

Isala

Kuipers neemt de maatregelen na ophef rond ziekenhuis Isala in Zwolle. Enkele cardiologen daar worden ervan verdacht dat ze medische ingrepen hebben opgedrongen aan patiënten, nadat ze daar geld voor hadden gekregen van medische bedrijven. Zulke betalingen heten gunstbetoon. Die zijn niet altijd verboden.

Aanpak onvoldoende

Volgens de inspectie is de aanpak van zulk gunstbetoon op dit moment “onvoldoende” en hebben bestuurders er niet genoeg zicht op. De IGJ gaat bij een paar ziekenhuizen verder onderzoek doen. Kuipers wil artsen straks wettelijk verplichten om zulke betalingen te melden. Er is nu al wel een register, maar dat is vrijwillig en geldt niet voor de hele sector. (ANP)