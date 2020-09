Kuipers: vanaf komend weekend overal minder reguliere zorg

Kuipers maakte bekend dat er maandag 660 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen, waarvan 142 op de ic’s. Volgens berekeningen stijgt het aantal opgenomen patiënten komend weekend naar ongeveer duizend. Het weekend erna verwacht Kuipers 1600 opgenomen patiënten, waarvan 400 à 700 op een ic.

Eerder op de dag maakte het RIVM bekend dat de afgelopen 24 uur 2914 mensen zijn gemeld met een coronabesmetting en registreerde in dezelfde periode zes sterfgevallen. In Rotterdam-Rijnmond nam het aantal geregistreerde besmettingen het meest toe, met 432. In de regio Haaglanden registreerde de RIVM 357 nieuwe gevallen en in Amsterdam-Amstelland 284.