Kuipers verruimt mogelijkheden voor gebruik medicinale cannabis

Hij schrijft dit aan de Tweede Kamer.

Met de aanpassing van het beleid wil Kuipers de export van medicinale cannabis stimuleren zodat Nederland beter kan voldoen aan de internationale vraag naar dit product. De minister past eerst het beleid aan om binnen de bestaande wetgeving meer mogelijk te maken. Later wordt mogelijk de Opiumwet aangepast.

Levering canabis

De productie- en leveringsketen van medicinale cannabis voor patiënten blijft intact. Het Bureau Medicinale Cannabis draagt op dit moment verantwoordelijkheid voor het leveren van cannabis flos aan apotheken in binnen- en buitenland en aan groothandels die deze aan apotheken leveren. BMC verricht deze leveringen uitsluitend via de partijen die zij daarvoor heeft aanbesteed. De gesloten keten van BMC is in dat opzicht een vertrouwd en kennis- en expertiserijk systeem, die nationaal en internationaal een goede reputatie heeft en waar een aantal buitenlandse landen gebruik van maken.

Exportplafond

De vraag naar deze medicinale cannabis is zo groot dat niet aan alle verzoeken kan worden voldaan. Om beter aan de internationale vraag te voldoen en om internationale samenwerking meer ruimte te geven, wil Kuipers zowel het exportplafond als de beperking in productiecapaciteit schrappen.

Geneesmiddelenontwikkeling

Het bevorderen van de internationale handel zal volgens Kuipers wetenschappelijk onderzoek en geneesmiddelenontwikkeling aanjagen. Hij wil daarom dat ook partijen die niet binnen de productie- en toeleveringsketen van medicinale cannabis voor patiënten vallen, een opiumontheffing kunnen krijgen. Dit zijn partijen die betrokken zijn bij de teelt, bewerking of verhandeling van medicinale cannabis en die een aantoonbare bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar de geneeskundige toepassing van cannabis en geneesmiddelproductie. Zij moeten met een door BMC verleende vergunning hun producten kunnen verhandelen aan andere partijen in de keten, ook als deze zich in het buitenland bevinden.

Basispakket

Als gevolg van advies van Zorginstituut Nederland in 2017 is vergoeding van medicinale cannabis vanuit het basispakket momenteel niet mogelijk. In dit advies heeft ZIN aangegeven dat de belangrijkste reden hiervoor is dat er onvoldoende bewijs is om de effectiviteit aan te kunnen tonen. Uitkomsten van nieuwe onderzoeken naar de therapeutische werking van medicinale cannabis kunnen in de toekomst mogelijk een herbeoordeling met ander resultaat tot gevolg hebben. Maar, zo stelt Kuipers: “Zeker is dit niet.”