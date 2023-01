Kuipers verwacht extra alertheid van ziekenhuizen na Isala-zaak

Beeld: vegefox.com / stock.adobe.com

“Ik verwacht dat betrokkenen, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en medisch specialistische organisaties, mede naar aanleiding van deze berichtgeving extra alert zijn op dit soort situaties en daar waar nodig optreden en maatregelen treffen”, schrijft Kuipers als antwoord op vragen van Judith Tielen, die namens de VVD in de Tweede Kamer zit. Hij ziet geen aanleiding om de situatie bij andere ziekenhuizen zelf in kaart te laten brengen.

Financiële belangen

De berichtgeving waar Kuipers naar verwijst, zijn de verhalen die naar buiten zijn gekomen over het dubieuze handelen van een aantal cardiologen van het Zwolse ziekenhuis. Zij zouden onder meer via een bv financieel belang hebben bij de inzet van de app HC@Home. Ook zouden ze geld hebben gekregen van Biotronik, een fabrikant van dure implanteerbare hartapparaten.

Kwade wil

Kuipers haalt in zijn antwoorden het Transparantieregister Zorg aan. Daarin moeten nevenactiviteiten en neveninkomsten inzichtelijk gemaakt worden. “Echter, wanneer sprake is van kwade wil kan het helaas voorkomen dat nevenfuncties en neveninkomsten niet gemeld worden”, schrijft Kuipers, die zich zegt te beraden op “maatregelen om transparantie beter te borgen”. Binnen enkele maanden moet duidelijk worden waar dat toe leidt.

Nieuwe wetgeving

Bovendien wijst de minister in zijn schrijven op aankomende wetgeving, de Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). Die moet wettelijke normen stellen voor de omgang met tegenstrijdige belangen binnen zorgorganisaties. Die wet moet in 2025 in werking treden. “Het toezicht van de NZa zal met het wetsvoorstel worden verruimd, zodat eerder kan worden opgetreden als er sprake is van niet integer gedrag”, schrijft Kuipers.