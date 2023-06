Kuipers wil niet af van eigen risico in de zorg

Minister Ernst Kuipers van VWS wil het eigen risico in de zorg niet afschaffen. Ook voelt hij er niets voor om de mondzorg weer op te nemen in het basispakket, zo zei hij in een debat met de Tweede Kamer.

Hij benadrukte dat de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wel wordt vergoed. Een deel van de Kamer wil die twee maatregelen juist wel nemen vanwege de grote zorgen over de toenemende gezondheidsverschillen tussen mensen met geld en mensen die zorg mijden omdat ze die niet kunnen betalen. Kuipers deelt weliswaar die zorg, maar ziet de voorstellen niet zitten. Ook het voorstel van de SP om een inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren, veegde hij als “niet opportuun” van tafel.

Afschaffen eigen risico

Het afschaffen van het eigen risico kost structureel 6 miljard euro, zei Kuipers. Met als gevolg dat de zorgkosten harder stijgen, de nominale zorgpremie omhoog moet en mensen met een laag inkomen die zorgtoeslag krijgen maar gezond zijn, slechter af zijn, betoogde Kuipers. “Dat vind ik niet gewenst.”

De minister kent de signalen dat een toenemend aantal mensen niet meer naar de tandarts gaat. Dat doen zij “om financiële redenen, uit angst of uit schaamte”, aldus Kuipers. Hij ziet het opnemen van mondzorg in de basisverzekering niet als dé oplossing. “Dit is een grove maatregel met grote financiële gevolgen, terwijl de problematiek bij bepaalde groepen met meerdere redenen speelt.”

Er wordt momenteel gewerkt aan een “pallet aan maatregelen” om gerichter hulp te bieden aan financiële kwetsbaren met mondzorgproblemen, zei Kuipers. Die gaan over de korte en de lange termijn. “Op basis daarvan kies ik een oplossingsrichting. Daar kan ik niet op vooruitlopen.”

Contracten zorgverzekeraars te laat

Kamerbreed zijn er zorgen over het (te) late tijdstip waarop zorgverzekeraars contracten met zorgaanbieders afsluiten. Verzekerden weten dan pas na het afsluiten van een nieuwe zorgpolis bij welke zorgverleners de zorg wel, niet of deels vergoed wordt. “Zorggebruikers worden onaangenaam verrast door hoge rekeningen die maar gedeeltelijk worden vergoed”, zei onder meer VVD-Kamerlid Judith Tielen. “Dat is problematisch. Zorggebruikers moeten vooraf weten of een behandeling wordt vergoed.”

De hele Kamer vindt dat de contracten eerder moeten worden gesloten. De PvdA opperde een harde deadline wettelijk vast te leggen. Dat ziet Kuipers niet zitten, maar hij is het met de Kamer eens dat er eerder duidelijkheid moet komen. Volgens hem hebben zorgpartijen beterschap beloofd. (ANP)