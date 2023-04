Kuipers wil onderzoek darmkanker niet vervroegen

Als redenen voor zijn standpunt noemt Kuipers dat er tussen 2006 en 2014 al zo’n proefbevolkingsonderzoek is gedaan met mensen tussen de 50 en 54 jaar. Daarnaast is het in de ogen van Kuipers niet logisch als na zo’n eerste ‘vroege’ screening op 50-jarige leeftijd iedereen pas weer vanaf zijn 55e aan het bevolkingsonderzoek kan meedoen, en niet na twee jaar een herhaalscreening krijgt.

Het belang van preventie en screening is groot, benadrukt Kuipers. Zeker omdat het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ervan uitgaat dat het aantal (darm)kankerdiagnoses de komende tien jaar sterk zal toenemen, schrijft Kuipers aan de Tweede Kamer.

De minister neemt wel het advies over om 55 jaar als startleeftijd van het bevolkingsonderzoek te handhaven.

De minister maakt zich zorgen over de licht dalende deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Hij neemt de aanbeveling van de Gezondheidsraad over om “blijvend te investeren in de verhoging van de deelnamegraad van de jongste doelgroepen en van mensen met een lage sociaaleconomische status”.

“Mijn inzet is altijd gericht op het wegnemen van drempels voor deelname aan de bevolkingsonderzoeken, zodat iedereen binnen de doelgroep die dat wil, kan deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken en er zoveel mogelijk gezondheidswinst kan worden gerealiseerd.” Op diverse manieren wordt geprobeerd mensen te bereiken die niet via de reguliere communicatie worden bereikt. Daarbij kan worden gedacht aan informatie in verschillende talen en persoonlijke voorlichting in bijvoorbeeld buurthuizen. (ANP)