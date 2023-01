Kuipers wil stapeling eigen bijdragen voorkomen

Minister Ernst Kuipers van VWS wil voorkomen dat burgers te veel geld kwijt zijn aan de vele eigen bijdragen in de zorg. Hij laat het CBS in kaart brengen hoeveel mensen kwijt zijn aan de stapeling van eigen bijdragen. Dit schrijft hij in een Kamerbrief .

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het kabinet de stapeling van eigen bijdragen zal monitoren en tegengaan. Eerder bleek dat, ondanks maatregelen van de afgelopen jaren, zorgkosten zich nog altijd opstapelen bij mensen met een beperking of een chronische aandoening. Via de Monitor Langdurige Zorg (MLZ) wil minister Kuipers inzicht krijgen in de verschillende eigen bijdragen van alle wetten binnen het zorgstelsel. Ook moet het CBS inzicht geven in de overlap tussen de eigen bijdragen van de verschillende wettelijke regimes.

Het eerste halfjaar van 2023 moeten de cijfers bekend zijn. Per eigen bijdrage is dan duidelijk hoeveel verzekerden, cliënten en huishoudens een eigen bijdrage betalen. Ook moet dan bekend zijn hoe hoog de gemiddelde eigen bijdrage is en hoe de stapeling tussen de verschillende eigen bijdragen eruit ziet.

Eigen bijdrage

Het gaat om de eigen bijdragen die mensen betalen voor de verzekerde zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CBS gaat in ieder geval de volgende eigen betalingen onderscheiden: verplicht eigen risico en eigen bijdragen voor hulpmiddelen, extramurale farmacie, ziekenvervoer, kraamzorg en mondzorg binnen de Zvw, eigen bijdragen Wmo 2015 (abonnementstarief), eigen bijdragen voor beschermd wonen in de Wmo in de Wlz. De monitor langdurige zorg moet een splitsing mogelijk maken naar onder andere leeftijd, geslacht, huishoudtype, inkomen en periode.

Bijzondere groepen

Uit een verkenning van het ministerie van VWS en het CAK blijkt dat er ongeveer 420 jonge gezinnen zijn waarvan één van de ouders verblijft in een zorginstelling. Naar aanleiding van deze verkenning wil de minister in het eerste kwartaal van 2023 onderzoek doen naar het effect van de eigen bijdrage op deze groep. De minister vraagt zich af of de eigen bijdrage niet veel te hoog is in verhouding tot het besteedbaar inkomen. De uitkomst van het onderzoek verwacht de minister halverwege 2023.