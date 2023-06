Kuipers wil volgende pandemie beter luisteren naar sceptici

In de voorbereidingen op een volgende pandemie houdt het kabinet meer rekening met hoe om te gaan met kritische of wantrouwende burgers, zegt zorgminister Ernst Kuipers.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed onderzoek naar coronascepsis en concludeert dat de overheid sceptici niet moet buitensluiten, maar juist nieuwsgierig moet benaderen. Dan kan de overheid begrijpen waar zorgen vandaan komen en voorkomen dat groepen het vertrouwen in de democratie verliezen.

Laag vertrouwen in de overheid

Volgens het SCP is de groep sceptici divers “met uiteenlopende opvattingen”. De gemene deler is dat allen een laag vertrouwen hebben in de overheid.

Kuipers erkent dat de overheid goed moet onderzoeken wat voor zorgen leven onder burgers, wat hun argumenten daarvoor zijn en hoe die geadresseerd moeten worden. Ook moet de overheid de juiste informatie aanleveren, zodat burgers een geïnformeerde keuze kunnen maken, vindt Kuipers. Hij benadrukt daarin dat vaccinatie altijd een vrije keuze moet zijn. Afgelopen najaar is het ministerie al de dialoog aangegaan om te achterhalen hoe het op de juiste manier moet communiceren en op basis van wat voor informatie mensen keuzes hebben gemaakt.

Het SCP denkt dat de inzichten van het onderzoek ook relevant zijn voor de stikstof- of klimaatcrisis. Ook over die thema’s heerst groot wantrouwen tegenover de overheid. (ANP)