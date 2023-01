Kuipers: Zorgsector moet minder kijken naar eigenbelang

“Het zorglandschap is ontzettend versnipperd en daardoor moeilijk bij te sturen”, heeft Kuipers gezegd in een webcast naar aanleiding van het rapport van adviesbureau KPMG, Healthcare Horizons, dat maandag uitkwam met een visie over de toekomst van de zorgsector.

Kuipers verwees onder meer naar de dertig jaar oude discussie over concentratie van de kinderhartchirurgie. Maar ook naar de gewoonte van zorginstellingen om alles zelf te willen uitvinden en weinig goede voorbeelden en geslaagde pilots over te nemen van vergelijkbare organisaties.

Liefst zelf uitvinden

De minister vertelde dat er regelmatig goede uitkomsten zijn van geslaagde pilots en projecten, die makkelijk kunnen worden overgenomen door andere organisaties. Hij noemde de zorgbrede samenwerking in het dunbevolkte Zuid-Oost Drente en pilots van zorgcoördinatiecentra, die “zeer geslaagd” zijn. “Een groot probleem in de sector is dat als iets succesvol is, het vaak jaren en jaren duurt voordat het ergens anders wordt geïmplementeerd. Het liefst wil elke organisaie het zelf uitvinden.”

Kuipers noemde als goed voorbeeld de recente samenwerking tussen IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel en de Lelie Zorggroep. Eerder op de dag was hij bij de opening van een revalidatiecentrum met 36 bedden in dit ziekenhuis: “Ik hoop dat vele andere organisaties dit voorbeeld volgen.”

Olietanker moet draaien

De situatie in de zorg vraagt volgens Kuipers om een paradigmashift. “Concurreren werkt niet meer”, meent hij: “De vraag naar zorg en het personeelstekort is zo groot dat we wel moeten samenwerken. De olietanker van concurrentie ging tot nu toe steeds één kant op, maar die moet draaien naar samenwerking en nooit meer terugkeren naar die oude koers.”