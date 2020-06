Kunstmatige huid laat wonden genezen

Onderzoekers aan de TU Eindhoven presenteren een kunstmatige huid die vloeistoffen kan afscheiden en kan reabsorberen. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om wonden sneller te laten genezen of de toediening van medicijnen te reguleren.

De coating, is in de basis gemaakt van vloeibare kristalmoleculen, bekend van LCD-schermen. Deze moleculen hebben zogenaamde responsieve eigenschappen. Onderzoeker Danqing Liu : “Het werkt als communicatiemateriaal. Het communiceert met zijn omgeving en reageert op prikkels.” Met haar team ontdekte ze dat de vloeibare kristalmoleculen reageren op radiogolven. Zodra de golven worden aangezet, draaien de moleculen mee met de bewegingsrichting van de golven. De onderzoekers plaatsten dus talrijke poriën ter grootte van een micrometer in de coating. “Als de radiogolven worden aangezet, bewegen de vloeibare kristalmoleculen zich in een bepaalde richting en wringen ze zo de vloeistof uit de poriën”, legt Liu uit.

TU/e meldt dat de reabsorptie-eigenschappen het materiaal nog specialer maken. Liu: “Met deze functie kunnen we oppervlakken maken die op commando ‘nat’ of ‘droog’ kunnen zijn, bijvoorbeeld om de mate van smering of oppervlaktehechting te variëren.”

Liu hoopt deze zomer grote stappen te zetten voor een volgende fase: het laden van de poriën met vloeistoffen zoals antibiotica, glijmiddel of alcohol. Daarna volgt een fase van het herladen van de kunstmatige huid, die duurt waarschijnlijk drie jaar. Mogelijk hebben de onderzoekers tegen 2025 een eerste model van een verband ontwikkeld.