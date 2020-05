‘Kwaliteit jeugdzorg heeft een prijs’

Spigt reageert hiermee op het Jaarbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hieruit blijkt dat tachtig procent van de nieuwe jeugdhulpaanbieders niet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen voldoet. Zij schieten met name tekort op het werken met professionele standaarden en het systematisch inschatten van veiligheid. Ook ontvangt de inspectie over deze aanbieders relatief veel signalen van vermoedelijke zorgfraude en zorgverwaarlozing.

Doorgeslagen marktwerking

Volgens Spigt is de IGJ-rapportage “het zoveelste teken dat het marktdenken te ver is doorgeslagen” in de Jeugdwet. Spigt: “Nieuwe aanbieders zijn natuurlijk welkom, maar we hebben het hier wel over een specialistisch vak. Gemeenten contracteren massaal nieuwe kleine aanbieders en lijken daarbij meer naar de prijs dan naar de kwaliteit te kijken. Het is terecht dat de Inspectie hier aandacht voor vraagt. De professionaliteit en de borging van veiligheid moeten echt op orde zijn, je werkt immers met vaak al kwetsbare kinderen.”

Prijs

Grote jeugdhulpaanbieders, waaronder ook de jeugd-ggz en gehandicaptenzorg vallen, investeren volgens Spigt in kwaliteitsbeleid en professionalisering. “Dat heeft een prijs en nu zie je wat er gebeurt als gemeenten niet bereid zijn die prijs te betalen. Of dat simpelweg niet kunnen betalen, want de financiële tekorten bij gemeenten zijn groot.”

Differentiatie nodig

Naast de problemen rond kleine aanbieders ziet de inspectie ook financiële problemen bij grotere aanbieders als gevolg van “ontoereikende tarieven en andere keuzes van gemeenten”. Volgens Spigt laten gemeenten zich hierbij leiden door de tarieven van kleine aanbieders. “Zo’n kleine aanbieder die zich maar op één deelterrein focust, verdient goed aan dat tarief, terwijl de grote aanbieder het voor dat tarief simpelweg niet kan doen, omdat die veel investeert in kwaliteit, professionalisering en kennisontwikkeling en een breed spectrum aan hulpvormen biedt. Gemeenten moeten hier in gaan differentiëren en kwaliteitseisen zwaarder gaan meewegen bij de inkoop

Spigt juicht het toe dat minister De Jonge nu plannen ontwikkelt om het stelsel beter te laten werken, maar vindt dat er “een schepje bovenop moet om de problemen die de Inspectie signaleert ook echt op te lossen”.