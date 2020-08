Kwaliteitsinstituut Perspekt benoemt nieuwe bestuurder

Interessant voor u

Nieuws

Ouderen lopen minder risico op dementie

Het risico dat iemand dement wordt is nu 13 procent kleiner dan tien jaar geleden, maakte het Erasmus MC in Rotterdam bekend op basis van onderzoek. "Als de daling voortzet krijgen alleen al in Europa en de VS de komende decennia miljoenen minder mensen dementie dan tot nu toe werd gedacht", stellen de onderzoekers.