Kwetsbare ouderen krijgen ook Pfizer/BioNTech-vaccin

Het gaat om mensen die zorg ontvangen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) in kleinschalige woonvormen zonder instellingsarts. In totaal gaat het om 77.000 bewoners. De eerste mensen in deze groep zijn 25 januari gevaccineerd. “Door de beperkte beschikbaarheid van het vaccin van Moderna is besloten deze doelgroep ook met het vaccin van Pfizer/BioNTech te gaan vaccineren”, aldus het gezondheidsinstituut.

Mobiele teams

De bewoners worden gevaccineerd door mobiele teams die vanuit huisartsenposten worden ingezet. Zij krijgen de vaccins toegediend in hun eigen woonomgeving.

Tot nu toe zijn bijna 5000 bewoners gevaccineerd. Deze week komen daar nog zo’n 6000 mensen bij. (ANP)