KWF: regionale preventie van kanker is noodzakelijk

Voor de preventie van kanker in Nederland is een regionale aanpak noodzakelijk. Dat stelt KWF Kankerbestrijding naar aanleiding van de zogeheten Nederlandse Kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). “Preventie is nog altijd de beste oplossing. Als we dat gerichter kunnen maken, heb je al veel gewonnen”, zegt directeur Carla van Gils.

Het IKNL heeft voor de atlas de 24 meest voorkomende kankersoorten in ons land in kaart gebracht. De kaart laat zien dat bij sommige kankersoorten grote regionale verschillen bestaan. Zo komt in veel gebieden langs de kust meer huidkanker voor dan gemiddeld en krijgen mensen in sociaal-economisch kwetsbare gebieden gemiddeld vaker de diagnose longkanker. Het is de eerste keer dat dit op deze manier inzichtelijk is gemaakt.

Inzicht voor beleidsmakers

“Een derde van alle kankergevallen is te voorkomen door een gezonde leefstijl en leefomgeving”, stelt Van Gils. “Preventie is daarbij heel belangrijk. Deze atlas laat zien dat je dat niet alleen landelijk, maar ook regionaal moet aanpakken. Het geeft een goed inzicht waar beleidsmakers en GGD’en mee aan de slag kunnen.”

Zes miljoen beschikbaar

Het KWF heeft GGD’en en gemeenten gevraagd om gezamenlijk met regionale plannen te komen en stelt in totaal zes miljoen euro beschikbaar. Vanaf februari kunnen deze ingediend worden. Na beoordeling wordt het geld verdeeld onder de plannen waarvan de meeste impact wordt verwacht.

Schaduwrijke plekken

In gebieden met veel gevallen van longkanker, zoals Amsterdam-Noord, zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een coach die mensen helpt bij het stoppen met roken. “Het kan helpen als coaches daadwerkelijk de wijken in gaan. Dan bereik je mensen soms beter dan met alleen een spotje van de Rijksoverheid”, aldus Van Gils over een van de mogelijke ideeën. Ook zouden gemeenten ervoor kunnen kiezen het aantal verkooppunten van rookwaren of het aantal fastfoodrestaurants bij scholen omlaag te brengen. In gemeenten met veel gevallen van huidkanker zouden meer schaduwrijke plekken gecreëerd kunnen worden, geeft KWF als voorbeeld.

Ook de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) roept naar aanleiding van de Kankeratlas op tot een lokale aanpak van onder meer preventie. “Daarnaast hopen we dat met deze atlas de bewustwording bij mensen toeneemt dat een bepaalde leefstijl een preventieve werking kan hebben”, aldus directeur Arja Broenland. (ANP)