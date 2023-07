‘Laat aanspraak in basisverzekering op fysiotherapie niet liggen’

De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten in Nederland (KNGF) pleit ervoor om door te gaan met het traject passende aanspraak fysiotherapie. “De uitdagingen zijn te groot om de hervorming van de zorg minimaal een jaar stil te laten liggen. Gezien de recente Kamerdebatten over onder meer de eerstelijnszorg lijkt ook de politiek hiervan overtuigd”, zegt KNGF-voorzitter Guido van Woerkom.

De zorgvraag blijft toenemen en daarmee ook de noodzaak voor transitiebewegingen in de zorg. Die transitiebewegingen zijn benoemd in het Integraal Zorgakkoord. Net als veel andere zorgpartijen pleit het KNGF daarom voor het doorgaan met de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, zoals versterking van de eerstelijnszorg, regionalisering en de digitale gegevensuitwisseling.

Onderzoek naar passende bekostiging

Demissionair minister Ernst Kuipers (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in juni om advies over een passende bekostiging van eerstelijns fysio- en oefentherapie gevraagd, schrijft hij in een Kamerbrief.

“Fysiotherapeuten spelen een belangrijke rol bij de versterking van de eerstelijnszorg, het ontlasten van huisartsen en het verminderen en voorkomen van tweedelijnszorg. Goede contractering en samenwerking tussen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten is daarom van groot belang voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg”, schrijft Kuipers.

“De uitdagingen in de contractering binnen de fysiotherapie herken ik, zoals verschil in tarieven, administratieve lasten en de ervaren beperkte ruimte voor innovatie en samenwerking. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor deze knelpunten.”

Maatschappelijke impactanalyse

Vervolgens heeft de Tweede Kamer met een meerderheid gestemd voor de motie over een maatschappelijke impactanalyse van fysio- en oefentherapie in het basispakket. De motie verzoekt de regering ook een maatschappelijke impactanalyse te maken van de gevolgen van fysio- en oefentherapie in het basispakket en deze te betrekken bij het eindadvies van het Zorginstituut over de passende aanspraak.

Verbetering aanspraak moet doorgaan

Volgens de beroepsvereniging is het nodig om door te gaan met het traject tot een verbetering van de aanspraak in de basisverzekering voor fysio- en oefentherapeutische zorg. “Het KNGF werkt hier al langere tijd aan samen met andere stakeholders. Er is veel werk verzet en we werken toe naar een afronding voor het eind van dit kalenderjaar. Het KNGF wil niet dat dit belangrijke traject met de finish in zicht stilvalt. Onze oproep aan de politiek is dus om dit doorgang te laten vinden.”

Dit geldt ook voor de behandeling van het amendement van de Kamerleden Van den Berg (CDA) en Ellemeet (GroenLinks) voor de afschaffing van de jaarverantwoording voor kleine zorgaanbieders.

Pas op de plaats controversiële onderwerpen

Het KNGF geeft in een reactie op de val van het kabinet aan dat er ook controversiële onderwerpen zijn. Zoals het Wetsvoorstel bevorderen van zorgcontractering met daarin het voorstel om het ongecontracteerd werken te beperken, en het Ontwerpbesluit trancering eigen risico medisch-specialistische zorg. Het KNGF vindt het belangrijk dat de Kamer hiermee een pas op de plaats maakt tot na de komende Kamerverkiezingen.