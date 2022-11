LAD/FBZ: Voorstellen cao ziekenhuizen liggen ver uiteen

Er zijn procesafspraken gemaakt voor het vervolg van de onderhandelingen. Op vrijdag 18 november overleggen de cao-partijen verder.

Inflatie

NU’91 laat online weten onder meer in te zetten op een koopkrachtreparatie die rekening houdt met de huidige inflatie. Ook wil de vakbond achterstanden bij middengroepen wegwerken en dat verpleegkundigen en verzorgenden binnen het jaarurensysteem (JUS) zelf kunnen kiezen tussen uren opnemen in tijd of in geld. Verder moet de reiskostenvergoeding naar 25 cent per kilometer.