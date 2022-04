Om professionele zeggenschap van zorgverleners te verbeteren en de veerkracht te versterken, is het Landelijk Actieplan Zeggenschap van start gegaan. “Dit actieplan is opgezet om de praktische wijsheid die onze beroepsgroep bezit, te benutten en te versterken”, aldus V&VN-voorzitter Bianca Buurman.

Het actieplan is een initiatief van de beroepsorganisaties Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN), de NVZ, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), ActiZ, de Nederland ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Subsidieregeling

Zorgorganisaties kunnen dit jaar nog in aanmerking komen voor financiering om samen met de verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders hun zeggenschap en veerkracht een impuls te geven. VWS werkt daar op dit moment een subsidieregeling voor uit. Er is dit jaar budget voor ongeveer 150 zorgorganisaties om concreet aan de slag te gaan op individueel, team- of organisatieniveau.

De organisatie van het Landelijk Actieplan Zeggenschap brengt de deelnemende zorgorganisaties met elkaar in contact in een landelijk leernetwerk. Ook ontwikkelt ze leerlijnen en een kennisplatform om de kennis te verspreiden naar zorgprofessionals en organisaties in het hele land.