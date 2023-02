Landelijk onderzoek gestart naar verbetering diagnose dementie

Het nationale onderzoeksproject TAP-dementie is gestart. Daarbij doen tien organisaties in Nederland samen onderzoek naar verbetering van de diagnose dementie. “Met een goede diagnose krijgen patiënten toegang tot passende zorg en behandeling”, zegt Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC.

Een goede diagnose is Tijdig, Accuraat en gePersonaliseerd, samen is dit TAP. Het onderzoek is onderdeel van de nationale dementiestrategie en heeft ruim 6 miljoen euro ontvangen van ZonMw vanuit het onderzoeksprogramma dementie. De onderzoekers kijken naar de diagnose van de ziekte van Alzheimer maar ook naar andere ziektes die dementie veroorzaken.

Diagnose

Het duurt vaak jaren totdat duidelijk is welke hersenziekte de dementie veroorzaakt. Soms wordt er helemaal geen diagnose gesteld, of blijft onduidelijk door welke ziekte de dementie komt. ”Met een diagnose kunnen mensen begrijpen wat er met henzelf of hun naasten aan de hand is. En hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Ook kan een diagnose helpen bij het organiseren van zorg, bijvoorbeeld dagbehandeling”, zegt Van der Flier. Daarnaast is het vaststellen van een goede diagnose het startpunt om in de toekomst betere behandelingen en medicijnen te ontwikkelen.

Patiënten betrekken

Mensen met dementie en hun familie hebben een belangrijke rol binnen het onderzoek. Door het onderzoek moet diagnostiek in de toekomst beter aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten en naasten. De onderzoekers evalueren veelbelovende tests voor verschillende vormen van dementie in de praktijk. Ook worden er nieuwe tests ontwikkeld om de diagnose te verfijnen.