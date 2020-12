Landelijke bekendheid van ‘beddenbaas’ Kuipers kent twee gezichten

Hoe is het voor een zorgbestuurder om als Bekende Nederlander door het leven te gaan? Na bijna driehonderd landelijke tv-optredens en radio-interviews kent de Erasmus MC-topman en aanvoerder van de Skipr 99 het antwoord op deze vraag. Geregeld krijgt hij van onbekenden een thumbs up, maar uit het digitale riool komt ook een niet aflatende stroom beschimpingen en bedreigingen.

“Meestal is het positieve respons”, reageert Kuipers voor de camera van Skipr. “Maar minder positieve reacties zijn er ook. Het begint met berichten op Twitter, dan breidt het uit naar LinkedIn en vervolgens komen er hele stapels e-mails met reacties als ‘je moet je schamen’ en ‘het wordt hoog tijd dat je de mond wordt gesnoerd’ tot ‘Ernst Kuipers is een nazi’ en ‘fascist’.”

Impact

Zonder deze reacties te willen vergoelijken, zegt Kuipers niet voorbij te willen gaan aan de angst en onzekerheid die aan sommige van deze reacties ten grondslag ligt. “Een periode als deze heeft een enorme impact. Mensen vragen zich af of ze hun familie nog kunnen zien, of ze naar school kunnen, hoe het verder gaat met hun baan of bedrijf… Als je dan een van de boodschappers bent van hoe het ervoor staat, krijg je ook negatieve reacties.”

Must

Of dit nu aanleiding geeft tot positieve dan wel negatieve reacties, Kuipers is ervan overtuigd dat hij zijn stem als zorgbestuurder in tijden van corona moet laten horen. “Je kunt je geen no show permitteren nu de hele wereld om de pandemie draait”, zegt Kuipers in de nieuwe Skipr quarterly, die medio januari verschijnt. “Met alles wat er gebeurt en de impact die dat heeft, is het een must om zichtbaar te zijn. Dat hoort gewoon bij je rol, of je het nu leuk vindt of niet.”

Rolvast

Daarbij is het volgens Kuipers wel zaak om een heldere, eenduidige boodschap uit te zenden. “Je moet rolvast blijven”, zegt Kuipers over zijn media-optredens. “Ik sta daar als vertegenwoordiger van de zorg en praat dus over zaken als zorgcapaciteit en predicties. Ik sta er ook niet om dingen gedaan te krijgen, want als ik dat wil moet ik een andere route volgen. Om door minister De Jonge of minister Van Ark gehoord te worden, hoef ik geen persconferentie te geven of ’s avonds bij een talkshow te zitten.”

