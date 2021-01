Lang Leve Thuis en ABC Zorgcomfort verder als Saamborgh

Voelt goed

Gerwin Holland, bestuurder Saamborgh: “Bij de start van onze organisatie in 2017 hebben we ons niet lang bezig gehouden met de organisatienaam Lang Leve Thuis. Na de overname van ABC Zorgcomfort in combinatie met onze toekomststrategie en gewenste identiteit was het tijd voor de volgende professionaliseringsslag. En daar hoort een sterke naam bij. Ook is het nu voor zowel de medewerkers van Lang Leve Thuis als de medewerkers van ABC Zorgcomfort een nieuw begin als één organisatie. Dat voelt goed.”

Woonzorglocaties

De nieuwe organisatie bestaat sinds 1 januari 2021 uit acht woonzorglocaties (Almelo, Almere, Bosch en Duin, Westervoort en Tolkamer), twee locaties voor dagbesteding (Loo en Westervoort), twee locaties in ontwikkeling (Doetinchem en Almere Buiten) en 270 medewerkers. Voor zowel de organisatie als voor de medewerkers en de bewoners levert de overname veel voordelen op. Zo is de slagkracht groter en kunnen er eigen disciplines aangenomen worden zoals een Specialist Ouderengeneeskunde en een team van kwaliteitsmedewerkers.