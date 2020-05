LangeLand Ziekenhuis maakt weer winst

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is uit de verliezen. Maakte het onderdeel van de Reinier Haga Groep (waarin ook HagaZiekenhuis in Den Haag en Reinier de Graaf Gasthuis in Delft) in 2018 nog een verlies van 1,1 miljoen euro, na onder andere “sterke inzet op kostenbeheersing” heeft LangeLand vorig jaar een klein positief resultaat behaald van 800.000 euro.