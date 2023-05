Langenbach: ‘IZA mag niet mislukken’

Peter Langenbach, directeur zorginkoop Zilveren Kruis, ziet het integraal zorgakkoord (IZA) als een grote stap voorwaarts. Mislukken is geen optie, zegt hij in de podcast Voorzorg. “Aanvraag IZA-gelden is echt een lichte toetst.”

Voor de zorgtransitie naar meer passende zorg die waarde toevoegt voor patiënten is in het IZA 2,8 miljard euro aan transformatiegelden gereserveerd. Om daarvoor in aanmerking te komen, huren zorgaanbieders consultancybureaus in, die alles doorrekenen en in een fraaie businesscase gieten. Zilveren Kruis let erop dat de kosten voor consultancybureaus binnen de perken blijven. “De kosten voor externe inhuur mogen niet meer zijn dan een bepaalde verhouding van de aanvraag.”

Aanvraag IZA-geld

Zorgaanbieders klagen dat ze de aanvraagprocedure te zwaar en te administratief vinden. Ze moeten door te veel hoepeltjes springen. Langenbach kan zich niet vinden in die kritiek. “De aanvraag voor de transformatiegelden is echt een lichte procedure. Al na vier weken krijgen zorgaanbieders een eerste toets. Dat is heel snel. De hele procedure is veel lichter dan eerdere aanvragen voor budgetten.”

IZA is echte verandering?

Daarnaast is er twijfel of het geld wel op de juiste plek komt en of er echte wezenlijke verandering komt. Langenbach: “Of het geld het gewenste effect zal hebben, kan ik nu nog niet aangeven. Er zijn heldere criteria om in aanmerking te komen. Je moet met minder mensen meer zorg leveren. Of met minder geld evenveel doen. Of vastgoed afbouwen. Je mag verwachten dat er dan de gewenste effecten zullen optreden.”

Mislukken IZA?

Onder zorgaanbieders valt verder gemor te horen over kostbare cao’s en druk op tarieven, waardoor de animo voor het IZA dreigt te verdampen. Wat als het IZA mislukt? “Ik ga er alles aan doen om dat te voorkomen. Het IZA is zo’n grote stap, die we samen hebben gezet. Zilveren Kruis is in elf regio’s marktleider en in elf andere nummer 2. We praten dus in 22 regio’s mee over regiobeelden. Ik merk in de regio’s juist gedrevenheid. Het IZA mag niet mislukken. Ik ga mijn stinkende best doen om van IZA een succes te maken.”

Podcast Voorzorg

Verder spreekt Langenbach in de podcast Voorzorg, opgenomen in april, over zijn loopbaan bij Defensie, de overstap naar de ziekenhuiswereld en zijn recente overgang naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Langenbach blikt terug op de zorginkoop 2023 en kijkt vooruit naar de zorginkoop 2024. Hij ziet investeren in innovatie, digitalisering, regionale samenwerking en passende zorg als de essentie van het integraal zorgakkoord en gaat alles doen om een mislukking van IZA te voorkomen.