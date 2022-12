Lareb: meer inzicht nodig over longcovid na vaccinatie

Bijwerkingencentrum Lareb heeft enkele tientallen meldingen van longcovid na coronavaccinatie ontvangen. In het afgelopen jaar hebben zich ook enkele honderden mensen met langdurige klachten na vaccinatie gemeld bij stichting C-support. Lareb gaat samen met hen kijken hoe er meer inzicht over longcovid na vaccinatie kan komen.

Lareb ontving 35 meldingen van longcovid na coronavaccinatie. Het betrof voornamelijk vrouwen, na de tweede of derde vaccinatie. Bij 25 meldingen (71 procent) was sprake van verergering van klachten na vaccinatie. Bij zes meldingen was sprake van een nieuwe diagnose van longcovid na vaccinatie. Daarnaast zijn er 31 meldingen waarbij de al bestaande langdurige coronaklachten juist zijn verbeterd na vaccinatie. “Op basis van deze meldingen zijn geen conclusies te trekken over vaccinatie en het ontstaan van longcovidklachten”, aldus Lareb.

Vragenlijst

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat coronavaccinatie leidt tot minder risico op het ontstaan van langdurige coronaklachten na een covidinfectie. Lareb gaat met C-support, een netwerkorganisatie die covid nazorg biedt, samenwerken om meer inzicht te krijgen in longcovid na vaccinatie. Daarbij wordt gekeken naar patronen van combinaties van langdurige klachten.

Daarnaast komt Lareb binnenkort met de resultaten van een vragenlijstonderzoek bij 27.000 gevaccineerden. In dit onderzoek zijn gevaccineerden gedurende een halfjaar gevolgd om inzicht te krijgen in het optreden van bijwerkingen na coronavaccinatie. “Mogelijk levert dat meer inzicht op in longcovid na coronavaccinatie”, aldus Lareb.