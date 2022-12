Last onder dwangsom voor Lobie Care in Utrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Lobie Care op 9 september een last onder dwangsom opgelegd. De Utrechtse thuiszorgorganisatie voldoet niet aan de aanwijzing die de inspectie eerder gaf. De inspectie heeft blijvende zorgen over de kwaliteit van zorg bij Lobie Care.

Op 19 juli bezocht de inspectie Lobie Care. Dit bezoek is een vervolg op de aanwijzing die de inspectie afgelopen mei gaf. De inspectie stelt vast dat Lobie Care niet voldoet aan de onderdelen uit deze aanwijzing.

Bevoegd en bekwaam

Lobie Care kan nog niet aantonen dat de zorgverleners die voorbehouden of risicovolle handelingen uitvoeren hier bevoegd en bekwaam voor zijn. Uitvoeringsverzoeken zijn niet aanwezig of volledig. Verder moet Lobie Care meer methodisch gaan werken. Voor elke cliënt moet er een actueel zorgplan zijn. Afspraken over het medicatiebeheer moeten vastliggen in een cliëntdossier. Tot slot moeten zorgverleners bij Lobie Care incidenten melden en met elkaar bespreken. Zo kunnen zij hier in de toekomst van leren.

Kwaliteitsverbetering

Op 19 juli stelt de inspectie ook vast dat de medicatieveiligheid niet op orde is. Ondanks dat Lobie Care werkt aan kwaliteitsverbetering blijft de inspectie zich zorgen maken over het tempo waarin dit gebeurt.