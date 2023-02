Laura van Goor bij raad van commissarissen Marente

Laura van Goor is per 1 februari benoemd als lid van de raad van commissarissen bij Marente. Zij volgt Caroline Soeterbroek op, die afscheid neemt omdat haar tweede zittingstermijn afloopt.

Laura van Goor is op voordracht van de centrale cliëntenraad benoemd. De centrale cliëntenraad en de raad van commissarissen hebben samen opgetrokken in de werving en selectie. Binnen de raad van commissarissen zal Van Goor zitting nemen in de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Van Goor is directeur behandelzaken bij Antes. Ze heeft als psychiater en leidinggevende bij verschillende ggz-instellingen gewerkt. Bij de Parnassia Groep geeft zij mede leiding aan het zorglogistiek integreren van IT. Daarnaast vervult ze een aantal nevenfuncties, waaronder als lid Raad van Toezicht bij Emergis.