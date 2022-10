‘Leegloop bij arbodienst Erasmus MC’

Volgens VPRO-programma Argos is er een leegloop ontstaan bij de arbodienst van het Erasmus MC nadat het bestuur, toen onder leiding van Ernst Kuipers, een reorganisatieplan wilde opstellen voor de dienst. De Ondernemingsraad (OR) heeft nu besloten voor het plan te gaan liggen.

Het bestuur sprak begin 2020 het voornemen uit dat er een reorganisatieplan zou komen, meldt Argos. Voordat het plan überhaupt vorm had gekregen, vertrokken vervolgens medewerkers naar andere organisaties waar tekorten zijn aan bedrijfsartsen. Vier van de vijf vaste bedrijfsartsen zijn inmiddels weggegaan. FNV-bestuurder Liane Hoogendoorn spreekt van een braindrain.

Verzuim

Pas onlangs is het reorganisatieplan gepresenteerd. In de nieuwe opzet is de arbodienst vooral gericht op het reduceren van het verzuim. Het aantal bedrijfsartsen werd verlaagd van ruim vijf fte naar anderhalf fte. Preventie moet door een externe partij worden gedaan.

OR

Nadat het plan op papier was gezet, besloot de OR om er niet mee in te stemmen. Leden van de OR vinden dat er te weinig aandacht is voor arbeidsomstandigheden en dat de input van deskundigen niet is meegenomen. Ook vindt de OR het “opmerkelijk” dat in een vergadering is gezegd dat de arbodienst het management ondersteunt.