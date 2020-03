Leger des Heils houdt daklozen extra scherp in de gaten

Het Leger des Heils let extra scherp op dak- en thuislozen in opvangcentra in het hele land. Als sociaal werkers vermoeden dat iemand is besmet met het coronavirus, nemen zij direct contact op met de GGD en gaan zij op zoek naar een oplossing zodat de zieke afgezonderd kan worden opgevangen.

In de stad Utrecht is dit nu al mogelijk. De gemeente heeft een speciaal pand klaargemaakt voor dak- en thuislozen die besmet zijn met het virus. Daar kunnen ze worden opgevangen en verzorgd. Ook gaan de sociaal-medische spreekuren door, zodat eventuele besmettingen aan het licht kunnen komen. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen maandag de gemeenteraad laten weten.

‘De zorgtaken gaan door’

“We moeten heel goed opletten of mensen ziek zijn”, laat een woordvoerder van het Leger des Heils weten. Het is volgens hem belangrijk te kijken of iemand hoest omdat hij griep heeft, verdovende middelen heeft gebruikt of door corona. Dit virus is absoluut geen reden om het welzijnswerk tijdelijk te staken, stelt de woordvoerder. “Wij vinden het heel belangrijk dat wij er voor onze mensen blijven zijn. De zorgtaken gaan gewoon door, want daar zijn we voor”, aldus de zegsman. (ANP)