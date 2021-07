Leger ontruimt twee verzorgingstehuizen Limburg

Interessant voor u

Eerder zat het tarief voor de taaltolken al verwerkt in de tarieven, maar dit verdwijnt. Dit zorg voor een beperkte daling van de tarieven met ongeveer 0,1 procent. Zorgaanbieders die veel cliënten hadden die de Nederlandse taal niet spreken, maakten door de tarieven bovengemiddeld veel kosten die niet werden vergoed. In de praktijk werd hierdoor […]

Carin Gaemers doet in Skipr quarterly 03 een oproep aan de formateur. "Tijdens de komende regeerperiode zal echt werk moeten worden gemaakt van kwaliteitsverbetering, financiële duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de zorg", begint ze haar column.

Het waarborgfonds geeft garanties op leningen aan zorginstellingen, waardoor zij tegen gunstigere voorwaarden lenen. De basis voor de hoge rating voor het waarborgfonds is deels het oordeel van de kredietwaardigheid voor de Nederlandse Staat, die ook een zogeheten ‘triple A-rating’ heeft. In het nieuwe oordeel wijst S&P onder meer op de compensatieregelingen voor zorginstellingen om […]

Nieuws

Nieuwe operationeel directeur Ictivity komt over van Bernhoven

In zijn nieuwe rol is Godschalk verantwoordelijk voor de interne samenwerking en de integrale optimalisatie van de dienstverlening van Ictivity. Bij het Bernhoven Ziekenhuis was Godschalk verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling en uitvoering van het beleid op het gebied van medische technologie en ICT (MICT) en facility management. Voor zijn jaren bij het Bernhoven Ziekenhuis […]