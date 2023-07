Leidinggevende is vaak oorzaak voor uitstroom zorgpersoneel

Onderzoeksinstituut Nivel heeft in kaart gebracht waarom zorgmedewerkers vertrekken bij hun huidige werkgever of uit de branche of sector. De genoemde redenen voor vertrek verschillen per type medewerker, maar in alle leeftijdscategorieën speelt in 10 tot 20 procent onvrede over de leidinggevende een rol.

Onderzoekers van Nivel hebben van ruim duizend uitstromers opgetekend waarom ze hun baan in de zorg hebben verlaten. De genoemde redenen verschillen sterk per groep werknemers op basis van leeftijd, werkervaring, functieniveau en contractsoort. Zo vertrekken jonge medewerkers vaker omdat ze ontwikkelmogelijkheden missen en problemen hebben met de planning en gevraagde tijd, terwijl oudere medewerkers hun baan vaker opzeggen omdat ze te weinig invloed hebben in de organisatie.

Leidinggevende als oorzaak voor vertrek

Wat verder opvalt in de resultaten van het onderzoek is dat in alle leeftijdscategorieën de leidinggevende een belangrijke reden voor vertrek is. In de oudste groep (65 jaar en ouder) en de jongste groep (24 jaar en jonger) speelt relatief gezien de kleinste rol: in 11 procent van de gevallen is het de oorzaak voor een vertrek. In de categorie 45 tot 54 jaar loopt het aandeel van onvrede over de leidinggevende op tot 20 procent. De overige leeftijdsgroepen zitten daar tussenin. Los van de leeftijd is het zo dat problemen met de leidinggevende een grotere rol speelt bij werknemers met praktische functieniveaus.

Personeel vasthouden

Nivel benadrukt dat inzicht in de redenen voor uitstroom organisaties kan helpen personeel vast te houden. “Beleid op maat per groep werknemers kan veel opleveren in de preventie van uitstroom”, zegt onderzoeker Art van Schaaijk in een toelichting. “Als je bijvoorbeeld weet dat veel jonge werknemers vertrekken omdat het werk moeilijk te combineren is met de thuissituaties, kun je gericht beleid voeren op flexibiliteit rondom diensten bij deze groep. En bij meer theoretisch ingestoken functies kan het structurele instellen van een inspraak- of adviesronde werken.”