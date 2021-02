Leidse maker coronavaccin vraagt VS om versnelde goedkeuring

Farmaceut Janssen Biotech uit Leiden heeft de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit toestemming gevraagd om diens coronavaccin op de markt te zetten. Dat maakte het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson (J&J) bekend. Het gaat om een aanvraag voor een versnelde goedkeuring van het vaccin bij de Food and Drug Administration (FDA).

Janssen meldde vorige week op basis van proeven dat hun coronavaccin 66 procent bescherming tegen het coronavirus biedt. Dat is lager dan bij andere middelen. De al goedgekeurde vaccins van Pfizer/BioNTech en van Moderna bieden volgens proeven ongeveer 90 procent bescherming.

FDA

Het adviescomité van de FDA heeft 26 februari een vergadering ingepland om de mogelijke goedkeuring van het Janssen-vaccin te bespreken. Na goedkeuring kan de levering van de vaccins direct beginnen, zegt wetenschappelijk directeur Paul Stoffels van Johnson & Johnson. De Verenigde Staten sloten in augustus een contract voor de levering van 100 miljoen doses van het Janssen-vaccin.

Ook de Europese Unie heeft een akkoord over de levering van 200 miljoen doses van het vaccin zodra het middel bewezen veilig en effectief is tegen Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Ruim 11 miljoen van die doses zijn door Nederland besteld. Johnson & Johnson verwacht in de “komende weken” een vergunning voor het gebruik van het vaccin aan te vragen bij het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

Hoewel het coronavaccin van Janssen over het algeheel minder bescherming biedt dan de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, biedt het middel volgens Johnson & Johnson wel volledige bescherming tegen ziekenhuisopnames of sterfte als gevolg van Covid-19. Daarnaast heeft het middel van Nederlandse makelij als voordeel dat slechts één inenting genoeg is voor de bescherming. Voor vaccinatie met de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca moeten twee prikken worden gezet. (ANP)