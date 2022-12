Lelie zorggroep en Riederborgh gaan fuseren

Afgelopen juli maakten de zorgorganisaties hun voornemen om te fuseren bekend. Doel van de fusie is de bedrijfsvoering te optimaliseren en ‘daarmee de christelijke zorg in Ridderkerk – waar Riederborgh actief is – samen voort te zetten.’

Klein en kwetsbaar

Er was volgens de bestuurder van Riederborgh geen acute financiële noodzaak om te fuseren, maar het was wel duidelijk dat Riederborgh als zelfstandige organisatie op termijn kwetsbaar zou worden. “Dat is hét issue van veel kleinere organisaties in deze tijd”, aldus Jack Thiadens van Riederborgh.

Bekende naam

De naam Riederborgh blijft daarbij bestaan als bekende naam en locatie in Ridderkerk. De thuiszorg en hulp bij huishouding gaat werken onder de naam Lelie zorggroep, net als de thuiszorgteams van Lelie zorggroep in Rotterdam en omgeving.

Het streven is dat voor beide groepen zoveel mogelijk hetzelfde blijft, behalve op zaken waarbij Lelie zorggroep kan helpen te verbeteren zoals opleidingskansen, innovaties in de zorg en een uitgebreide ondersteunende dienst.