Leonie Boven benoemd tot voorzitter raad van bestuur St Jansdal

Leonie Boven is sinds juli 2018 lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Daarvoor werkte zij in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort als klinisch chemicus, medisch manager klinische chemie en vicevoorzitter van het bestuur Vereniging Medische staf. Arend Jan Poelarends is sinds mei 2020 lid van de Raad van bestuur en werkt sinds april 2015 in het ziekenhuis.

Raad van bestuur

De laatste jaren kende St Jansdal tijdelijk een driehoofdige raad van bestuur. Dit om de kennis en ervaring van de overname van ziekenhuis Lelystad te waarborgen en vorm te geven aan de aanzienlijke uitdagingen van de grote bouwprojecten. Inmiddels is de bouworganisatie goed verankerd in de organisatie en is de integratie van Lelystad afgerond. Nu bestuursvoorzitter Relinde Weil afscheid neemt, keert de organisatie terug naar een bestuur van twee personen.

Topteam

Henk de Jong, voorzitter van de raad van toezicht: “Wij kiezen voor een slagvaardig klein topteam en zijn van mening dat de huidige twee bestuurders goed in staat zullen zijn de taken en uitdagingen op te pakken. Met Leonie en Arend Jan hebben we een raad van bestuur die de uitdagingen van de zorg en van St Jansdal in het bijzonder, goed kent. We feliciteren Leonie met haar benoeming en wensen haar en Arend Jan veel succes toe.”

De nieuwe bestuursvoorzitter bedankt voor het vertrouwen dat in haar en haar bestuurscollega wordt gesteld: “De stap van drie naar twee bestuurders is een stap waarvan wij vinden dat die gepast is op een moment dat de hele zorgsector geconfronteerd wordt met schaarste. Wij zien er naar uit om met onze collega’s en partners verder te werken aan toekomstbestendige zorg in onze regio.”