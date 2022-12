Leonie van Son nieuwe bestuurder De Waerden

Leonie van Son start vanaf 6 maart 2023 als nieuwe bestuurder bij De Waerden, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking in Noord-Holland. Zij komt over van Het Raamwerk, een organisatie die ondersteuning biedt aan kinderen en volwassenen met een beperking, waar zij directeur Zorg en Dienstverlening is.

In haar huidige functie heeft zij gewerkt aan de ontwikkeling van zorgprogramma’s, beleid voor cliëntgroepen, WMO en het vormen van sterke teams. Eerder was zij directeur bij eerstelijnsorganisatie ELZHA, regionale ggz-organisatie Vicino en Diabetescirkel in de kop van Noord-Holland.

Zichtbaar

“Voor de toekomst is het belangrijk dat De Waerden zichtbaar wordt als netwerkpartner in Noord-Holland”, aldus van Son in een persbericht. “We brengen hiermee nieuwe

samenwerkingen tot stand die voor cliënten bijdragen aan hun leven in samenhang tot anderen. Ik kijk er naar uit om samen met medewerkers van De Waerden verder te werken aan een toekomstbestendige organisatie.”