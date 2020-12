Leonique Niessen benoemd tot directeur-bestuurder Nictiz

Per 1 januari 2020 heeft de raad van toezicht Leonique Niessen benoemd tot directeur-bestuurder van Nictiz: de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Niessen is al twee jaar werkzaam bij Nictiz als interim directeur-bestuurder, en heeft diverse bestuursfuncties in de zorg vervuld.