Leraren bezorgd over openen scholen zonder mondkapjes

Radboud Universiteit verlengt tijdelijke contracten van corona gedupeerden

Medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen kunnen verlenging van hun tijdelijke contracten krijgen als hun onderzoeks- of onderwijswerk is onderbroken of vertraagd door de coronacrisis. Dat meldt Vox, het magazine van de universiteit.