Leveringsproblemen zetten vaccinatiestrategie nog verder onder druk

Over de precieze gevolgen verwacht de bewindsman volgende week uitsluitsel te kunnen geven. “De gesprekken met AstraZeneca lopen nog”, benadrukt een woordvoerder.

Precieze getallen

De Jonge liet eerder deze week al weten te rekenen op “heel veel minder vaccins” van AstraZeneca dan in de oorspronkelijke planning, zonder precieze getallen te noemen. Tot dusver werd uitgegaan van 60 procent minder geleverde vaccins aan de EU-lidstaten, maar volgens Brusselse bronnen wil het bedrijf zelfs driekwart minder doses leveren. De farmaceut zegt te kampen met productieproblemen bij een fabriek in België.

Goedkeuring

Nederland heeft in totaal 11,7 miljoen doses bij AstraZeneca besteld, waarvan er oorspronkelijk 4,5 miljoen nog dit kwartaal werden verwacht. Het vaccin, dat overigens nog moet worden goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA, is in eerste instantie bestemd voor zorgmedewerkers en mensen jonger dan zestig jaar met een medische indicatie.

‘Scherpere keuzes’

Minder vaccins betekent nu eenmaal dat er minder snel gevaccineerd kan worden, zei De Jonge eerder deze week al. Dat betekent dat er “scherpere keuzes” moeten worden gemaakt. Meer details hoopt de minister volgende week met de Tweede Kamer te kunnen delen. Ondertussen wordt alles op alles gezet om alsnog zo veel mogelijk vaccins alsnog naar de EU en naar Nederland te krijgen, aldus het ministerie. (ANP)