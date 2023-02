LHV: 1 april reële startdatum voor hogere ANW-tarieven

Het lijkt erop dat 1 april een reële startdatum is om de ANW-diensten van huisartsenposten anders te verdelen en ook hogere tarieven te ontvangen van zorgverzekeraars. Dit meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Huisartsen en posten kunnen vanaf nu gebruikmaken van de definitieve ANW-leidraad en -implementatieplan. De plannen die vaak al in concept klaarliggen worden nu afgemaakt waardoor 1 april een reële startdatum is, aldus LHV.

In veel regio’s zou al een begin zijn gemaakt met de plannen en alle partijen streven ernaar dat tegen 1 april minimaal 90 procent van de huisartsenposten op tijd de plannen hebben ingediend.

Hogere uurtarieven

De NZa maakt het in september mogelijk om de uurtarieven voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht en het weekend per 1 januari te verhogen. Ook werd het mogelijk om diensten onderling beter te verdelen en de werkdruk te verlagen.